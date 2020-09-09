Подожгли в двух местах: лесник рассказал о пожаре в Харьковской области

Масштабные лесные пожары в Харьковской области возникли в результате поджога.

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Об этом в эфире одного их телеканалов рассказал глава государственного предприятия "Купянское лесное хозяйство" Юрий Попченко, сообщает NewsRoom.

"Причина возгорания — это полигон бытовых отходов, который находился там возле села. И это, можно сказать, был поджог. Потому что у нас поджог был в двух местах, и сразу два очага пожара обнаружили в этом лесничестве", - сказал он.

Как известно, 2 сентября в Харьковской области пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. К борьбе с огнем привлекли авиацию, а также спасателей и технику из Харькова и Чугуева.

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер рассказал, что в результате лесных пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел. По его словам, жертв нет, а количество пострадавших выясняется. Жителям сел, которые пострадали от лесного пожара, обещают выплатить до 300 тысяч гривен компенсации. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, от огня пострадали 22 домовладения и 33 человека.

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