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Под Киевом подростка-экстремала ударило током: мальчик в реанимации

9 сентября, 18:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Парень получил ожоги 60 процентов тела

Под Киевом подросток из поселка Коцюбинское оказался в реанимации после того, как влез на вагон и его ударило током.

Врачи борются за жизнь 14-летнего парня, у которого диагностировали ожоги второй и третьей степени 60% тела. Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.

Как выяснилось, инцидент произошел на железнодорожной станции "Беличи": подросток вместе со своим одноклассником играли на вокзале. Парень влез на один из грузовых вагонов поезда, стоявшего на отстое.

Школьник по собственной неосторожности зацепился головой за провод, находившийся под большим напряжением и его ударило током.

Одноклассник сразу же побежал звать на помощь взрослых, которые и вызвали полицию и медиков. Сейчас копы проводят проверку обстоятельств этого инцидента.

Напомним, ранее в Броварах 14-летного парня ударило током во время съемки экстремального селфи.

А перед этим в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, и получил удар током.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

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Киев вокзал подросток экстремал коцюбинское беличи удар током

Источник: Сегодня

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