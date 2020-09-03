Под Киевом фура смяла авто патрульной полиции (фото)

В Киевской области на трассе Киев – Одесса 2 сентября фура въехала в служебный автомобиль белоцерковской патрульной полиции, двое полицейских госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви в Facebook.

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В полиции рассказали, что испекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение правил дорожного движения, припарковавшись позади с включенными проблесковыми маячками.

Пока полицейские общались с остановленным водителем, той же дорогой двигалось еще одно грузовое авто Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей на обочине.

"Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем – столкнулся с грузовиком", – говорится в сообщении.

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В результате ДТП, патрульные полицейские получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Напомним, 1 сентября в Киеве на Бессарабке в результате пьяного ДТП Volkswagen врезался в летнюю площадку кафе, где в тот момент находились посетители, один из них пострадал.

Видео: Киев Оперативный

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