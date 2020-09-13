Українська
$ 27,9
33,07
  1. Криминальные новости

Плантация двухметровой конопли: под Мелитополем разоблачили нарко-фермеров

13 сентября, 03:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

Цена марихуаны на "черном" рынке составила бы 10 миллионов гривен

В Запорожской области недалеко от Мелитополя обнаружили крупную плантацию конопли, стоимость которой на "черном" рынке составила бы 10 миллионов гривен.

Реклама

Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, наркофермеры высадили коноплю посреди подсолнухов.

"Полицейские задержали двух "аграриев" на участке во время обработки наркотических кустов. Между подсолнухами обнаружили 1 910 кустов высотой два метра. Их стоимость на "черном" рынке достигает 10 млн грн", – говорится в сообщении.

Задержанными оказались жителями Мелитополя, один из них арендовал земельный участок возле села Заречное.

В тренде
В Мариуполе женщина съела квитанцию, чтобы не платить штраф (видео)
Реклама

Было открыто уголовное производство по статье "посев или выращивание снотворного мака или конопли". Сейчас полиция устанавливает причастных к деятельности "фермеров".

Напомним, в Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

наркотики марихуана конопля запорожская область плантация канабис

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взыскания долгов
В Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взыскания долговУкраина
Расстреляли, как суслика: в Минске омоновцы изрешетили стоящего на коленях полковника
Расстреляли, как суслика: в Минске омоновцы изрешетили стоящего на коленях полковникаДругие страны
Протестующие в Минске пришли к резиденции Лукашенко (фото, видео)
Протестующие в Минске пришли к резиденции Лукашенко (фото, видео)Другие страны
Бунт в Житомирской области: в нападениях на женщин подозревают юношу из богатой семьи
Бунт в Житомирской области: в нападениях на женщин подозревают юношу из богатой семьиУкраина
В Запорожской области после ДТП загорелась машина: два человека сгорели заживо (видео)
В Запорожской области после ДТП загорелась машина: два человека сгорели заживо (видео)Одесса
В Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией
В Киеве мужчина похитил девушку и устроил ночные гонки с полициейПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять