Плантация двухметровой конопли: под Мелитополем разоблачили нарко-фермеров

Цена марихуаны на "черном" рынке составила бы 10 миллионов гривен

В Запорожской области недалеко от Мелитополя обнаружили крупную плантацию конопли, стоимость которой на "черном" рынке составила бы 10 миллионов гривен.

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Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, наркофермеры высадили коноплю посреди подсолнухов.

"Полицейские задержали двух "аграриев" на участке во время обработки наркотических кустов. Между подсолнухами обнаружили 1 910 кустов высотой два метра. Их стоимость на "черном" рынке достигает 10 млн грн", – говорится в сообщении.

Задержанными оказались жителями Мелитополя, один из них арендовал земельный участок возле села Заречное.

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Было открыто уголовное производство по статье "посев или выращивание снотворного мака или конопли". Сейчас полиция устанавливает причастных к деятельности "фермеров".

Напомним, в Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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