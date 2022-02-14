Отобрал последние деньги. Под Винницей мужчина изнасиловал пенсионерку (фото)

Также злоумышленник пытался задушить пожилую женщину

В Винницкой области мужчина изнасиловал пожилую женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Тульчине Винницкой области задержали 42-летнего ранее судимого мужчину, который жестоко поиздевался над 73-летней женщиной. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

Подробности ЧП

11 февраля около 16:00 в полицию обратилась жительница Тульчина, которая сообщила, что на ее пожилую мать напали.

На пенсионерку напал мужчина, который пытался задушить ее, изнасиловал и отобрал последние 3 тысячи гривен.

Потерпевшая смогла описать нападающего и полицейским удалось установить личность подозреваемого. В течение часа он был задержан в центре Тульчина.

Злоумышленник не раз ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Последнее его наказание – 5 лет лишения свободы за совершение кражи и незаконное завладение транспортным средством.

Что грозит преступнику?

12 февраля задержанному сообщили о подозрении и его взяли под стражу. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина, который изнасиловал пожилую женщину. Фото: ГУНП Украины

В Харькове рецидивист изнасиловал 72-летнюю пенсионерку

В Харькове мужчина напал на 72-летнюю местную жительницу. Он изнасиловал ее и ограбил.

По данным правоохранителей, злоумышленник жестоко избил пенсионерку, после чего затащил ее в подвал. Связав жертву, он изнасиловал ее, а потом отобрал деньги, документы и телефон потерпевшей.