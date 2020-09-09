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Оставляли только стены и унитаз: в Киеве появился новый вид мошенничества

9 сентября, 03:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Аферисты выносят из квартир всю мебель и технику, оставляя голые стены

В Печерском районе Киева мошенники на несколько месяцев арендовали квартиру и вынесли из нее всю мебель и технику.

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Как рассказали на Facebook-странице "Типичный Киев", стоимость украденного имущества составила более полумиллиона гривен.

Весь процесс кражи имущества попал на камеры видеонаблюдения: можно увидеть, что мужчины вынесли из квартиры вещи и загрузили их в подъехавший к подъезду микроавтобус. Кража происходила днем, на глазах у прохожих и соседей.

По словам киевлян, мошенники регулярно занимаются такими аферами – одна из участниц группировки арендует квартиру, после чего туда выезжают ее "коллеги" и выносят все возможное имущество, в том числе кухонную плиту, мебель и электроприборы. Оставляют только голые стены и унитаз.

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А ранее на многих киевских подъездах появились объявления с предложением о чистке труб. Эксперты советовали быть осторожными, а столичный водоканал официально открестился от этих объявлений.

По словам специалистов по безопасности, эти объявлениями могут быть прикрытием для мошенников, которые хотят обмануть пенсионеров.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве мошенник отобрал у профессора две квартиры. Мужчина втерся в доверие к 63-летнему профессору физико-математических наук, который проживал сам и болел, и украл у него документы на недвижимость и паспорт.

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Киев афера мошенничество мошенники аферисты аренда квартир

Источник: Сегодня

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