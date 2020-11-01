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Облил химвеществом всю семью: в Николаеве задержали злоумышленника

1 ноября, 15:51

Мария Журенко Мария Журенко

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Николаеве задержали мужчину, который облил химическим веществом свою семью – 33-летнюю сожительницу и двоих детей, 15-летнего мальчика и годовалую девочку.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснили правоохранители, местный житель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и женщиной возникла ссора, во время которой мужчина взял бутылку с химическим веществом и облил жидкостью сожительницу и ее детей.

Женщину и детей доставили в больницу с химическими ожогами, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Злоумышленника задержали. Его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

/ Фото: Нацполиция

Напомним, ночью на 1 ноября в харьковском ресторане Biani бутылками насмерть забили мужчину, который устроил в заведении стрельбу.

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