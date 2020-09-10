На Закарпатье двое парней ворвались на завод и устроили стрельбу: фото

В результате стрельбы были ранены три человека

В Закарпатской области на территорию цеха в Виноградове ворвались двое мужчин, которые устроили стрельбу. В результате нападения были ранены три человека.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 9 сентября, около 20:45. Копы выяснили, что в 20:30 на предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции зашли два человека, которые начали конфликт и применили оружие.

"В результате стычки между нападающими и тремя братьями, которые были на предприятии, последние получили телесные повреждения. Сами же преступники с места происшествия исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Разыскать нападавших сумели оперативники и следователи. Копы установили, что к преступлению причастны 16-летний мукачевец и 18-летний житель села Великие Комяты Виноградовского района.

Оружие, из которого велась стрельба, было изъято. Предварительно, это – травматический пистолет.

Нападавших доставили в изолятор временного содержания. Им инкриминируют обвинения по статье о "хулиганстве, совершенном с применением оружия", которая грозит до семи лет заключения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Одессе мужчина открыл огонь по шумным соседям. Конфликт, закончившийся стрельбой, возник из-за громкой музыки, пострадали два человека.

А в Киеве, возле станции метро "Левобережная", мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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