Українська
$ 27,83
32,77
  1. СЕГОДНЯ
  2. Криминальные новости

На Закарпатье двое парней ворвались на завод и устроили стрельбу: фото

10 сентября, 13:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

В результате стрельбы были ранены три человека

В Закарпатской области на территорию цеха в Виноградове ворвались двое мужчин, которые устроили стрельбу. В результате нападения были ранены три человека.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 9 сентября, около 20:45. Копы выяснили, что в 20:30 на предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции зашли два человека, которые начали конфликт и применили оружие.

"В результате стычки между нападающими и тремя братьями, которые были на предприятии, последние получили телесные повреждения. Сами же преступники с места происшествия исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Разыскать нападавших сумели оперативники и следователи. Копы установили, что к преступлению причастны 16-летний мукачевец и 18-летний житель села Великие Комяты Виноградовского района.

Оружие, из которого велась стрельба, было изъято. Предварительно, это – травматический пистолет.

Нападавших доставили в изолятор временного содержания. Им инкриминируют обвинения по статье о "хулиганстве, совершенном с применением оружия", которая грозит до семи лет заключения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Одессе мужчина открыл огонь по шумным соседям. Конфликт, закончившийся стрельбой, возник из-за громкой музыки, пострадали два человека.

А в Киеве, возле станции метро "Левобережная", мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Закарпатье стрельба виноградов Закарпатская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице
В Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в психбольницеХарьков
В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненые
В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненыеПроисшествия
В Умани избили паломника-хасида (фото)
В Умани избили паломника-хасида (фото)Другие регионы
В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)
В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)Происшествия
В Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взыскания долгов
В Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взыскания долговУкраина
Расстреляли, как суслика: в Минске омоновцы изрешетили стоящего на коленях полковника
Расстреляли, как суслика: в Минске омоновцы изрешетили стоящего на коленях полковникаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять