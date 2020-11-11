На Одесской трассе произошло лобовое ДТП: погибли два человека (фото)

Во вторник, 10 ноября, поздно вечером на Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района произошло ДТП.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
После столкновения автомобили загорелись и выгорели полностью. В результате происшествия погибли два человека.
Сейчас выясняются причины аварии, информация о погибших пока не сообщается. На месте происшествия работали все спецслужбы.
Также мы писали о том, что в Одессе автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Богатырской водитель легковушки не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Недавно мы также писали, что в столице на Харьковском шоссе в масштабном ДТП столкнулись четыре авто.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк