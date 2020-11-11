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На Одесской трассе произошло лобовое ДТП: погибли два человека (фото)

11 ноября, 06:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Автомобили после аварии выгорели полностью

Во вторник, 10 ноября, поздно вечером на Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района произошло ДТП.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

После столкновения автомобили загорелись и выгорели полностью. В результате происшествия погибли два человека.

Сейчас выясняются причины аварии, информация о погибших пока не сообщается. На месте происшествия работали все спецслужбы.

Фото: dtp.kiev.ua
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Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Также мы писали о том, что в Одессе автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Богатырской водитель легковушки не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Недавно мы также писали, что в столице на Харьковском шоссе в масштабном ДТП столкнулись четыре авто.

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авария ДТП одесская трасса
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