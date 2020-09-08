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На Донбассе вспыхнула старинная церковь (фото и видео)

8 сентября, 16:56

Руслан Ровик Руслан Ровик

172-летняя постройка полностью охвачена огнем

В Донецкой области загорелась церковь Петра и Павла в городе Лиман. Уникальное деревянное здание было построено 172 года назад.

Информацию о возгорании спасатели получили в 13:58, сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Бойцы, … прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит Свято-Петропавловская церковь. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Учитывая то, что здание храма – деревянное, и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова – №2", - говорится в сообщении.

К борьбе с пожаром привлекли 33 бойца ГСЧС, девять единиц специальной техники, а также цистерну для подвоза воды. По состоянию на 14:45 площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

Видео: Facebook / Артем Воронов

Позже стало известно, что в 16:06 пожар удалось локализовать. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Видео: Восточный вариант

Напомним, ранее масштабный пожа р вспыхнул в Луганской области. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов. Позже стало известно, что возгорание могли спровоцировать боевики.

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церковь Донбасс Донецкая область лиман пожар

Источник: Сегодня

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