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Может быть убийство: в реке под Харьковом нашли тело мужчины

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 15:19
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Нашли тело мужчины в реке Уды в селе Курортное, а доставали его представители местной пожарной команды вместе с полицией
На месте инцидента работали специальные службы / Коллаж "Сегодня"
На месте инцидента работали специальные службы / Коллаж "Сегодня"

Под Харьковом из реки Уды достали тело мужчины. Однако спасатели утверждают, что пока неясно, человек сам утонул или его убили.

Об этом сообщил прессекретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, пишет сайт Новини.Live.

Что известно

Тело мужчины достали из реки Уды в селе Курортное. На место выезжали спасатели. Пока неизвестно, как именно умер мужчина. Есть подозрение, что было совершено убийство, говорят спасатели.

"Спасатели Солоницевской местной пожарной команды выехали на помощь полиции по вытаскиванию мужчины из реки Уды в селе Курортное. Не уверены, что это утопленник. Могло быть и убийство", – рассказал прессекретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Что говорят в полиции

В полиции Харьковской области и в Солоницевской общине Харьковской области сайту "Сегодня" ответили, что сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

"Пока нет однозначного ответа на вопрос о том, убили или утонул", – ответили нам в Солоницевской общине, к которой относится село Курортное.

В Киеве в реке нашли тело военнослужащего

В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. В начале января он вдруг перестал выходить на связь.

Благодаря записям камер видеонаблюдения установили место, где мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого исчез.

В воде нашли тело 25-летнего парня. По данному факту открыли уголовное производство за умышленное убийство.

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