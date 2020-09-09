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Кокаин среди бананов: под Одессой перехватили рекордную партию наркотика (видео)

9 сентября, 12:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Нелегальный груз прибыл из Эквадора

В Одесской области в порту Южный на судне, прибывшем из Эквадора с грузом бананов, обнаружили рекордную партию кокаина – вес нелегальной партии превысил 112 килограммов.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе, стоимость перехваченных наркотиков на "черном" рынке превышает 17 миллионов долларов – около 440 миллионов гривен.

Кокаин был изъят, в настоящее время проводятся следственные действия.

Видео: ГПСУ

Стоит напомнить, что не так давно в порту Южный перехватили партию кокаина весом в 56 кг, стоимость которого превысила 200 млн гривен. Этот груз также был спрятан среди бананов, доставленных из Эквадора.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области блокировали контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен. Весь товар хранился на одном складе.

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Также напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили контрабандную поставку наркотиков в Россию. Украинец пытался передать своим московским друзьям более четырех килограммов кокаина.

А на Закарпатье обнаружили контрабанду янтаря – смотрите видео.

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