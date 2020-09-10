Эротический массаж и другие "услуги": в центре Луцка разоблачили бордель (фото и видео)

Услуги "массажисток" стоили от 1000 до 10 тысяч гривен

В центре Луцка, на улице Леси Украинки, разоблачили бордель, "замаскированный" под салон эротического массажа.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в заведение пришли с обыском стражи порядка в сопровождении спецназовцев.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по статье "сутенерство или вовлечение в занятие проституцией", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

"Так называемый салон эротического массажа работал на протяжении нескольких месяцев, визитки с рекламой заведения "Ego Studio" распространялись по всему городу. Оно работало под вывеской "Юнона": тут женщины оказывали услуги сексуального характера клиентам, которые звонили и предварительно договаривались об этом, маскируя свою работу под эротический массаж", – заявили стражи порядка.

Во время обыска в помещении салона обнаружили клиентов и сотрудниц салона, которые "оказывали услуги сексуального характера".

"Был изъят банковский терминал, денежный детектор, мобильные телефоны, деньги, рекламные стикеры салона, одежда и аксессуары сексуального характера, а также другие вещи", - заявил представитель полиции.

Сейчас рассматривается вопрос объявления подозрений и избрания мер пресечения причастным к противоправной деятельности.

"Ориентировочные суммы, которые платили клиенты за услуги, составляли от 1000 до 10 000 гривен. За сутки сюда приходило от 10 до 50 человек", - резюмировали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Днепре задержали пару сутенеров, которые организовали семь притонов. Украинцу и ранее судимой россиянке грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Также напомним, в Запорожье копы "накрыли" бордель и задержали двоих сутенеров.

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