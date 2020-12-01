Больной шизофренией мужчина жестоко расправился с возлюбленной

В Британии мужчина, который болел шизофренией, убил свою возлюбленную. Он нанес ей более 170 ударов ножом.
Об этом сообщает TheUK.one.
По информации СМИ, врачи назначали мужчине лекарства, однако, за несколько недель до убийства он перестал их принимать.
В диспетчерскую службу полиции неоднократно обращались родственники мужчины, которые просили навестить дом пары. Когда правоохранители приехали, они обнаружили труп 33-летней женщины.
Мужчину задержали, но из-за состояния его психического здоровья признали недееспособным. Его поместили на принудительное лечение.
Ранее мы писали, что в швейцарском городе Лугано в одном из супермаркетов женщина напала на двух посетителей.
Также сообщалось, что в Запорожье 30-летняя женщина с кухонным ножом напала на троих детей. Самому младшему ребенку было три года, а самому старшему – девять лет.
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