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Больной шизофренией мужчина жестоко расправился с возлюбленной

1 декабря, 04:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчина перестал принимать лекарства, которые назначили ему врачи

В Британии мужчина, который болел шизофренией, убил свою возлюбленную. Он нанес ей более 170 ударов ножом.

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Об этом сообщает TheUK.one.

По информации СМИ, врачи назначали мужчине лекарства, однако, за несколько недель до убийства он перестал их принимать.

В диспетчерскую службу полиции неоднократно обращались родственники мужчины, которые просили навестить дом пары. Когда правоохранители приехали, они обнаружили труп 33-летней женщины.

Мужчину задержали, но из-за состояния его психического здоровья признали недееспособным. Его поместили на принудительное лечение.

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Ранее мы писали, что в швейцарском городе Лугано в одном из супермаркетов женщина напала на двух посетителей.

Также сообщалось, что в Запорожье 30-летняя женщина с кухонным ножом напала на троих детей. Самому младшему ребенку было три года, а самому старшему – девять лет.

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Великобритания убийство полиция шизофрения
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