В Яремче киллер застрелил мужчину на приеме у стоматолога

После преступления киллер сбежал/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 14 февраля, в городе Яремче Ивано-Франковской области убили мужчину. Инцидент произошел прямо во время приема у стоматолога.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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В 18:45 к правоохранителям обратился врач-стоматолог. Он сообщил, что в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный и расстрелял пациента. После преступления киллер скрылся.

Пострадавший погиб при оказании медицинской помощи. На месте инцидента работают следователи и кинологи. Полиция разыскивает виновника инцидента.

"В области проводится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции", — говорится в сообщении.

Кого убили?

Как пишет местное издание "Курс", убитым является "известный в криминальных кругах" Игорь Д. по кличке "Сухой".

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Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009-го, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году — 335 000, из них убийств — 1326.

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