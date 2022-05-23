В Николаеве застрелили полицейского и ранили военного – детали ЧП

В Николаеве застрелили правоохранителя и военного. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 22 мая в Николаеве мужчина застрелил полицейского. Также он ранил военнослужащего. В результате злоумышленника ликвидировали.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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В полицию поступил вызов от охранника строительной площадки о том, что в недострое находятся неизвестные. На место происшествия прибыли патрульные – правоохранители и военнослужащие.

На одном из этажей злоумышленник открыл огонь из оружия, в результате чего от огнестрельного ранения погиб 39-летний полицейский и получил ранение руки военный.

Злоумышленника, которым оказался 37-летний житель Николаева, ликвидировали. Охотничье ружье и гильзы правоохранители обнаружили возле его тела.

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Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

"Без любящего сына, мужа и отца остались родные полицейского. Руководство ГУНП в Николаевской области и весь личный состав полиции выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего коллеги. Полиция Николаевской области потеряла мужественного, самоотверженного и надежного полицейского. Светлая память", – написали в Нацполиции.

Место, где произошло убийство. Фото: Нацполиция

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На границе с Приднестровьем ранили полицейского

В одном из населенных пунктов примыкающего к границе с Приднестровьем Раздельнянского района Одесской области задержали мужчину, который ранил полицейского. Это произошло при проведении контрдиверсионных мер. В результате погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводили контрдиверсионные боевые меры по выявлению лиц, связанных с криминалитетом и "русским миром".

Во время отработки одного из адресов мужчина, который увидел приближение ко двору представителей спецслужб, выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

При задержании злоумышленника ранения получила его жена. Женщина до прибытия скорой помощи умерла от кровопотери, а полицейского доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он нуждается в переливании крови.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации.

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