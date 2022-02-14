В Киеве трое молодых людей подожгли элитную иномарку (фото, видео)

Злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы/Фото: Национальная полиция, коллаж: "Сегодня"

В Печерском районе Киева поймали группу лиц, которая поджигала чужие автомобили. Среди них — несовершеннолетние.

Об этом сообщает полиция Киева

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В полицию города Киева поступило сообщение о том, что на улице Большая Васильковская горит автомобиль. На место инцидента выехала бригада ГСЧС и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Спасатели потушили пламя, а правоохранители провели осмотр места преступления.

"Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, после изучения которых было установлено, что единственной вероятной причиной пожара был поджог автомобиля. Также выяснено, что к совершению преступления причастны трое лиц, которые распределили между собой роли. Камеры зафиксировали, как двое из них облили машину легковоспламеняющимся веществом и подожгли, а после скрылись с места происшествия вместе с третьим сообщником, который следил, чтобы их действия никто не заметил. В результате возгорания поврежден салон и моторный отсек автомобиля" — рассказал заместитель начальника – начальник криминальной полиции Печерского управления полиции Максим Письменный.

Правоохранители разыскали злоумышленников в Черкассах. Они оказались жителями Кривого Рога. Один из них — 2000 года рождения, двое — 2004 и 2005. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. По согласованию с Печерской окружной прокуратурой задержанным сообщено о подозрении в совершении этого преступления. Следователи подали ходатайство в суд об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

После поджога автомобиля злоумышленники скрылись/Фото: Национальная полиция

Огонь повредил автомобиль/Фото: Национальная полиция

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Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине улучшается криминогенная ситуация, предварительная статистика преступности в 2020 году наиболее низкая за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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