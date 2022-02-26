В Киеве начались бои – оккупанты пытаются захватить город

В разных районах города слышна стрельба. Коллаж "Сегодня"

В Киеве в ночь на 26 февраля идут тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются захватить город.

Как сообщают пользователи в сети, пулеметные очереди слышны в районе Шулявки и Зоопарка в столице.

Реклама

Подробности

На станции метро Берестейская, Шулявкая, в Соломенском районе слышны взрывы и стрельба. Пользователи социальный сети делятся видео боев.

Гражданских в Киеве просят срочно спрятаться в бомбоубежища.

Битва за Киев

Российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов.

Реклама

Ситуация в Киевской области

Ночью в столице и области ухудшается обстановка – пока вражеский десант пытается высадиться в Василькове, в столице российские войска атакуют ТЭЦ-6.

Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине.