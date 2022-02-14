В Киеве мужчина стрелял из рогатки по Офису президента – повреждены окна

В столице стреляли в Офис президента. Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 14 февраля, в Киеве мужчина повредил окна в здании Офиса президента. В результате полицейские поймали злоумышленника.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Подробности
Сотрудники полиции задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания.
Злоумышленника доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.
В офис банка в Одессе стреляли из гранатомета
В 2016 году в Одессе злоумышленники обстреляли из гранатомета здание банка "Південний".
"Отстрелянный тубус от гранатомета нашли в кустах через дорогу от здания: по всей видимости, стрелок или стрелки попросту выбросили его, оставив правоохранителям важную улику", – написало издание "Таймер".
Ранее мы писали:
Открывшему стрельбу в Киеве "гангстеру" вручили подозрение: как накажут
В Ровенской области СБУшники открыли огонь по копателям янтаря – много раненых (видео)
Под Донецком устроили стрельбу в кафе: есть погибшие и раненые
Кровавая стрельба на "Южмаше" в Днепре. Адвокаты Рябчука рассказывают детали дела – онлайн