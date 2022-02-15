Убийство криминального авторитета в Яремче: киллера все еще ищут – эксклюзив

В области проводится специальная полицейская операция / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция Ивано-Франковской области продолжает разыскивать киллера, который несколькими выстрелами из пистолета вчера вечером убил пациента стоматологии в Яремче.

"После расстрела злоумышленник сбежал, а 42-летний пациент умер в больнице", – сообщила нам пресс-служба облполиции.

По данным местных СМИ, погибшим является местный криминальный авторитет по прозвищу Сухой.

Реклама

По неофициальной информации, Сухой не раз фигурировал в местных криминальных сводках. Например, был ранен в 2017, когда произошла перестрелка в одном из ресторанов. Также его имя связывают с рейдерскими захватами.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009-го, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, из них убийств – 1326.

Реклама

Читайте также: