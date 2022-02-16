Под Днепром нашли мертвого мальчика, которого разыскивали волонтеры

Ребенок мог утонуть/Фото: Информатор, коллаж: "Сегодня"

В Днепропетровской области нашли мертвого мальчика, разыскиваемого волонтерами. Почему ребенок умер пока неизвестно.

Об этом сообщают в сообществе волонтерской группы "Поиск пропавших детей" в Facebook.

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Что известно?

6-летний Ярослав Гарат пропал 15 февраля. Волонтеров срочно собирали в Межевском районе села Новопавловка, чтобы они помогли в поисках.

В 19:30 в Facebook сообщили, что ребенка нашли мертвым. Почему мальчик погиб пока неизвестно, однако предполагают, что он мог утонуть.

Смерть на Днепре

В Киеве утонул мужчина. ЧП произошло на Днепровской набережной, 7, в Дарницком районе.

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"На расстоянии 15 м от берега водолазы обнаружили вмерзшее в лед тело мужского пола. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения деблокировали тело гражданина, доставили на берег и передали службе "102", – говорится в сообщении.

Обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.

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